Il forfait del ultra conservatore anti Bergoglio come cambiano gli equilibri

Iltempo.it - Il forfait dell'ultra-conservatore anti-Bergoglio: come cambiano gli equilibri

Leggi su Iltempo.it

Ieri è stata annunciata un'assenza importante al Conclave che si aprirà tra due settimane, quella del cardinale spagnolo Antonio Cañizares Llovera, arcivescovo emerito di Valencia. Il porporato ha infatti reso noto che non sarà presente all'elezione del nuovo Papa per problemi di salute. L'assenza di Cañizares potrebbe avere un peso non indifferente, perché il porporato, già prefettoa congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti durante il pontificato di Benedetto XVI (che gli impose la berretta rossa nel suo primissimo Concistoro, quello del marzo 2006), è uno degli esponenti più conservatori'intero Collegio cardinalizio. Contrario a quasi tutte le decisioni prese negli anni da, la sua presenza in Conclave avrebbe portato sotto le voltea Sistina una voce aspramente critica nei confronti del pontificato appena concluso.