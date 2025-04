Sport.quotidiano.net - Il derby è cosa del Milan, i rossoneri alla finale di Coppa Italia e l’Inter dice addio al triplete

o, 23 aprile 2025 – Ci sono, nelle insondabili vie del calcio, episodi e confronti che ribaltano certezze costruite in mesi e mesi, se non anni.è più forte, più squadra, più lanciata verso traguardi irraggiungibili da ottobre, se non prima, per il. Eppure, l’accesso dei “cugini”dinon passa solo per qualche errore “perdonato” dai rivali nel primo tempo, per una differenza di motivazioni e, anche, di condizione attuale. Quello di San Siro è il terzo successo in cinque gare per i, senza sconfitte: troppo per essere frutto del caso. ACÕs Luka Jovic (L) jubilates with his teammate Theo Hernandez after scoring goal of 0 to 1 during then Cup semi final second leg soccer match between Inter andat Giuseppe Meazza stadium in, 23 April 2025.