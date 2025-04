Il calcio italiano ha regalato un primato di cui non vantarsi all’Inter

calcio italiano ha dato il meglio di sé: rinvii, nuove date, dietrofront, polemiche, deroghe e non deroghe. Insomma, una tipica giornata all’italiana. In mezzo i solenni funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato alle ore 10 presso la Basilica di San Pietro a Roma. Evento che, difatti, ha cancellato ogni manifestazione sportiva programmata per quel giorno. E che, senza volerlo, ha creato un clamoroso e surreale caos intorno alla data di recupero della partita tra Inter e Roma. La sfida tra nerazzurri e giallorossi, calendarizzata inizialmente per sabato 26 alle ore 18, è stato al centro di un incredibile vortice di voci, rumors, conferme e passi indietro. Inter-news.it - Il calcio italiano ha regalato un primato (di cui non vantarsi) all’Inter! Leggi su Inter-news.it L’Inter gioca in semifinale di Champions League mercoledì 30 aprile, solamente dopo tre giorni dalla partita di campionato contro la Roma in campionato.MARASMA – Nel pomeriggio di ieri, ilha dato il meglio di sé: rinvii, nuove date, dietrofront, polemiche, deroghe e non deroghe. Insomma, una tipica giornata all’italiana. In mezzo i solenni funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato alle ore 10 presso la Basilica di San Pietro a Roma. Evento che, difatti, ha cancellato ogni manifestazione sportiva programmata per quel giorno. E che, senza volerlo, ha creato un clamoroso e surreale caos intorno alla data di recupero della partita tra Inter e Roma. La sfida tra nerazzurri e giallorossi, calendarizzata inizialmente per sabato 26 alle ore 18, è stato al centro di un incredibile vortice di voci, rumors, conferme e passi indietro.

