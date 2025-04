Il calcio argentino piange Papa Francesco omaggio congiunto di Boca e River

Papa Francesco: l'omaggio del Boca Juniors e River Plate Pianetamilan.it - Il calcio argentino piange Papa Francesco: omaggio congiunto di Boca e River Leggi su Pianetamilan.it Il mondo intero si è fermato lunedì mattina alla notizia della scomparsa di: l'delJuniors ePlate

Potrebbe interessarti anche:

Montebello Di Bertona piange Toni Delle Monache, storico presidente della squadra di calcio del paese

Montebello di Bertona piange la morte di Toni Delle Monache, 55 anni, storico presidente della squadra di calcio. Si è spento nella mattinata di domenica, nella clinica Sant’Agnese, a Scerne di ...

Montebello di Bertona piange la morte di Toni Delle Monache, 55 anni, storico presidente della squadra di calcio. Si è spento nella mattinata di domenica, nella clinica Sant’Agnese, a Scerne di ... Il calcio italiano ed argentino si muovono per il Papa

Anche il calcio si muove per augurare una pronta guarigione a Papa Francesco. Continuano ad arrivare messaggi di sostegno a Papa Francesco. Stavolta ad augurare una pronta guarigione al Santo ...

Anche il calcio si muove per augurare una pronta guarigione a Papa Francesco. Continuano ad arrivare messaggi di sostegno a Papa Francesco. Stavolta ad augurare una pronta guarigione al Santo ... Il calcio della provincia di Sondrio piange Daniele Croce

Lutto nel calcio e, più in generale, nello sport, di Valtellina e Valchiavenna: nella tarda mattinata di ieri è infatti venuto a mancare Daniele Croce, da oltre un decennio delegato provinciale ...

Su questo argomento da altre fonti: Gatti morto, in Argentina non si piange solo Papa Francesco: il cordoglio del Boca; Le notizie del 21 aprile sulla morte del pontefice; La piange la scomparsa di Papa Francesco. Gravina: Esempio di carità cristiana e dignità nella sofferenza, sempre vicino al mondo del calcio; Lo sport si ferma per Francesco. La serie A torna a giocare il 23; Papa Francesco, Putin e Zelensky uniti nel cordoglio. Vance: felice di averlo visto.

Ne parlano su altre fonti: "Francesco, che giocatore!": l'emozionante tributo del calcio argentino al Papa; Morte Papa Francesco: anche il calcio argentino si ferma in memoria del Pontefice; Bergoglio, il tributo da brividi del calcio argentino: «Francesco, che giocatore» VIDEO; Messi e il messaggio a Papa Francesco: «Grazie per aver reso il mondo un posto migliore, ci mancherai»; Gatti morto, in Argentina non si piange solo Papa Francesco: il cordoglio del Boca.