Il bambino ha una sindrome incompatibile con la vita i suoi genitori scelgono di ricordarlo così

sindrome incompatibile con la vita durante le visite di controllo della gravidanza è un momento devastante per la coppia, che spesso è posta di fronte all’interrogativo più duro: interrompere subito la gestazione, oppure andare avanti il più possibile?La decisione è, ovviamente, assolutamente personale e soggettiva, e qualunque essa sia merita tutto il rispetto di questo mondo.così, quando Elizabeth e Joshua Evans hanno saputo, a sole 14 settimane e mezzo di gravidanza, che il loro bambino non sarebbe sopravvissuto, hanno deciso di portare avanti comunque il loro “Baby Joshy”; la diagnosi per loro è stata impietosa, essendo stata rilevata una rara condizione genetica chiamata trisomia 18, che stava portando gravi problemi di formazione al bambino. Joshy, infatti, presentava il cuore a destra e con buco, un rene in più, problemi al cranio e alle mani, e l’esito, in accordo con i medici, sarebbe stato inevitabile. Gravidanzaonline.it - Il bambino ha una sindrome incompatibile con la vita: i suoi genitori scelgono di ricordarlo così Leggi su Gravidanzaonline.it Ricevere una diagnosi dicon ladurante le visite di controllo della gravidanza è un momento devastante per la coppia, che spesso è posta di fronte all’interrogativo più duro: interrompere subito la gestazione, oppure andare avanti il più possibile?La decisione è, ovviamente, assolutamente personale e soggettiva, e qualunque essa sia merita tutto il rispetto di questo mondo., quando Elizabeth e Joshua Evans hanno saputo, a sole 14 settimane e mezzo di gravidanza, che il loronon sarebbe sopravvissuto, hanno deciso di portare avanti comunque il loro “Baby Joshy”; la diagnosi per loro è stata impietosa, essendo stata rilevata una rara condizione genetica chiamata trisomia 18, che stava portando gravi problemi di formazione al. Joshy, infatti, presentava il cuore a destra e con buco, un rene in più, problemi al cranio e alle mani, e l’esito, in accordo con i medici, sarebbe stato inebile.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia: Beatrice, più unica che rara; Non può abortire anche se il figlio potrebbe nascere già morto: 31enne fa causa al Texas; All’Onu le storie dei bimbi “incompatibili con la vita”; Il Papa: vita umana inviolabile, no a diagnosi prenatale per abortire; Cardiopatie congenite e gravidanza sicura: l’importanza di essere seguite fin da prima del concepimento.

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Il bambino ha una sindrome incompatibile con la vita: i suoi genitori scelgono di ricordarlo così; Prevenire, informare, proteggere: perché il 7 aprile dobbiamo parlare della Sindrome del Bambino Scosso; Sindrome del bambino scosso: come evitarla? Al via le giornate di prevenzione; Shaken Baby Syndrome: perché la Sindrome del Bambino Scosso è molto pericolosa; Sindrome del Bambino Scosso, la manovra che può causare la morte: cos’è e come prevenirla.