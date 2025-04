I Modena City Ramblers fiori rossi canti e balli il 25 aprile in Bergamasca

aprile 2025 ricorrono gli ottant'anni della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Per celebrare questa importante data della storia del nostro Paese, a ricordo della Resistenza partigiana e dell'antifascismo, vengono organizzate numerose iniziative.Accanto alle cerimonie istituzionali e alle commemorazioni, vi sono tanti spunti di riflessione sulla nostra società, sul presente e sul futuro, ma anche momenti di aggregazione ispirati dai valori e dagli ideali che hanno animato i partigiani. Fra gli eventi spiccano i Modena City Ramblers alla Malga Lunga (partecipazione su prenotazione) e l'ormai tradizionale "Liber3 di cantare e di ballare" in Città Alta, ma anche camminate e itinerari a tema.Una chicca, invece, sono i fiori rossi realizzati dagli studenti dell'Istituto Fantoni di Clusone, che invitano i cittadini a indossarli per colorare il corteo nel paese seriano.

