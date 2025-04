I letti contenitore sono pericolosi La tragedia della donna schiacciata ad Alassio

Alassio, Maria Vittoria Ienca, schiacciata dal letto contenitore della sua stanza. A quanto pare, a causare la morte, avvenuta nella notte tra Pasqua e lunedì dell'Angelo, il cedimento dei pistoni che sollevano il mobile, usurati da tempo. I ricambi erano presenti, ma non ancora sostituiti. La donna è rimasta bloccata senza possibilità di salvarsi. Si tratta effettivamente di mobili pericolosi?Partiamo col dire che nel caso specifico, più che un difetto meccanico a essere fatale è stato un problema legato all'utilizzo quotidiano. E il fatto che il letto possa subire un decadimento da super utilizzo è un elemento di cui si tiene conto quando si acquista un letto contenitore. In particolare, se si parla di letto contenitore a sollevamento.

