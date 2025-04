I giudici tedeschi vietato dire la verità sul Covid

Ilgiornale.it - I giudici tedeschi: vietato dire la verità sul Covid Leggi su Ilgiornale.it Il Tar di Lipsia lo scrive nella sentenza: diffondere il report secondo cui il virus sarebbe uscito dai laboratori di Wuhan "comprometterebbe i rapporti con Pechino"

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia: I giudici tedeschi: vietato dire la verità sul Covid; I giudici tedeschi: Non mandate i migranti in Italia: trattati malissimo e niente lavoro; Germania: vietato pubblicizzare la birra come prodotto sano; Tornano nei supermercati i biscotti come Pan di stelle e gli Abbracci: accolto il ricorso delle aziende; Vietato utilizzare nome Falcone per la pizzeria/ La sentenza dei giudici tedeschi.

Le notizie più recenti da fonti esterne: I giudici tedeschi: vietato dire la verità sul Covid; I giudici tedeschi salvano la Grande Coalizione di Merz, ma a destra si moltiplicano i problemi.