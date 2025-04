Glieroidelcalcio.com - I “Gagliardetti d’Italia”: il Casale

di un club piemontese: ilSocietà storica nel panorama calcistico nazionale, ilvanta un titolo di Campioneconquistato nella stagione 1913 – 1914. Le vicende sportive deisi si intrecciano, invece, con la storica maglia nera, abbinata ad una stella a cinque punte bianca. Uno dei fondatori del club scelse tale stella come simbolo propiziatorio di future fortune e successi per la squadra. I, parimenti, hanno riportato tale binomio sebbene con qualche piccola variante causata da cambi di denominazione ovvero da modifiche allo stemma societario. Nel dettaglio, negli anni quaranta, idelsi presentavano, invece, su sfondo interamente nero con stella bianca centrale e in talune occasioni venivano personalizzati per gli incontri nelle competizioni nazionali.