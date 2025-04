Ilgiorno.it - I divieti di transito sulla Statale Regina. A Menaggio controlli sui mezzi pesanti, multato conducente di un pullman

(Como), 23 aprile 2025 – Ogni giorno, da settimane, polizia e carabinieri presidiano la, concontinui per garantire il rispetto dell’ordinanza di Anas, che regolamenta ildei. Questa mattina i carabinieri hanno svolto posti di controllo con la sezione motociclisti del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Como. Sono state contestate due violazioni per violazione al divieto di circolazione, mentre nel caso di quattro, è stato verificato che erano in possesso di documentazione che dimostrava la necessità del. Infine a un autobus è stata ordinata l’inversione di marcia.Ieri la polizia, impegnata nello stesso genere di servizi con la Stradale di Como e pattuglie della Questura, si è concentrata nel tratto tra Argegno e