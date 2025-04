I dati della Commissione territoriale comunale per il disagio al contrasto abitativo

dati della Commissione territoriale comunale per il disagio al contrasto abitativoL’assessore Manneschi: “procedure tempestive ed efficacia sostegno delle situazioni di disagio abitativo e di difficoltà economica”Sono stati resi noti questa mattina in conferenza stampa i dati della Commissione territoriale comunale per il contrasto al disagio abitativo, costituita nel 2019 dalla Giunta Ghinelli con il compito di esaminare il contesto del Comune di Arezzo e della sua provincia in ordine al bisogno primario della casa, oltre che di individuare le situazioni di criticità e di adottare strategie per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa.Nel 2024 in tutta la provincia sono stati eseguiti 107 sfratti a fronte di 261 richieste, di cui 43 nel Comune di Arezzo a fronte di 80 richieste; nell’anno precedente, il 2023, gli sfratti eseguiti in provincia erano stati 122, 47 nella sola città di Arezzo. Lanazione.it - I dati della Commissione territoriale comunale per il disagio al contrasto abitativo Leggi su Lanazione.it Arezzo, 23 aprile 2025 – Iper ilalL’assessore Manneschi: “procedure tempestive ed efficacia sostegno delle situazioni die di difficoltà economica”Sono stati resi noti questa mattina in conferenza stampa iper ilal, costituita nel 2019 dalla Giunta Ghinelli con il compito di esaminare il contesto del Comune di Arezzo esua provincia in ordine al bisogno primariocasa, oltre che di individuare le situazioni di criticità e di adottare strategie per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa.Nel 2024 in tutta la provincia sono stati eseguiti 107 sfratti a fronte di 261 richieste, di cui 43 nel Comune di Arezzo a fronte di 80 richieste; nell’anno precedente, il 2023, gli sfratti eseguiti in provincia erano stati 122, 47 nella sola città di Arezzo.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti: I dati della Commissione territoriale comunale per il disagio al contrasto abitativo; Commissione Consiliare Ambiente e Territorio - Martedì 18 febbraio 2025 alle 18.30; Politiche dell'istruzione: presentato in Commissione consiliare l'Osservatorio Scuole; Municipalità di Favaro Veneto - martedì 1 aprile 2025 convocazione della II Commissione Consiliare in concomitanza con le Commissioni Consiliari Comunali V, VIII e IX; Piano Urbanistico Generale: ripresi gli incontri fra la Commissione Assetto del Territorio ed il team del prof. Karrer.

Le notizie più recenti da fonti esterne: Denominazione Comunale d’Origine Lucca, aperte le richieste di iscrizione al registro comunale; Avviso pubblico per l'istituzione della Commissione comunale per le pari opportunità; De.C.O. Lucca: aperte le richieste di iscrizione al registro comunale per prodotti, tradizioni e saperi locali; Commissione pari opportunità, l’opposizione: “Il sindaco esclude il Centro antiviolenza”; Negozi in fuga da Varese? Il Comune replica: “I numeri raccontano un’altra storia”.