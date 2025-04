I cestini smart in Città Alta fanno discutere La Lega Pugno nell’occhio per l’estetica del borgo

cestini smart per la raccolta differenziata di carta, plastica e rifiuti indifferenziati. Alcuni contenitori sono stati inseriti anche in Città Alta, contesto particolarmente delicato dal punto di vista storico."I cestini sicuramente non passano inosservati dal punto di vista estetico – osserva il consigliere comunale della Lega Alberto Ribolla in una richiesta di chiarimenti rivolta all'amministrazione – Seppur di sicura utilità, numerosi cittadini si sono lamentati per quello che in alcuni luoghi di pregio storico appare come un Pugno nell'occhio"."Le installazioni nelle aree individuate inizialmente da Aprica sono costantemente monitorate – risponde Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione ecologica, Verde e Ambiente del Comune di Bergamo -.

