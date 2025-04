I borghi più belli del mondo per l’Unwto La Lombardia candida tre Comuni ecco quali

borghi sotto i 15.000 abitanti che si distinguono per la qualità dell’offerta turistica, l’impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, la valorizzazione delle tradizioni e l’inclusione della Comunità locale nello sviluppo del territorio Ilgiorno.it - I borghi più belli del mondo per l’Unwto. La Lombardia candida tre Comuni, ecco quali Leggi su Ilgiorno.it Ogni anno l’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo, con l’iniziativa Best Tourism Villages seleziona ogni annosotto i 15.000 abitanti che si distinguono per latà dell’offerta turistica, l’impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, la valorizzazione delle tradizioni e l’inclusione dellatà locale nello sviluppo del territorio

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: I borghi più belli del mondo per l’Unwto. La Lombardia candida tre Comuni, ecco quali; Anche Monte Isola tra i borghi più belli del mondo per l'Unwto; L'elenco completo dei Borghi più belli d'Italia, regione per regione; I piccoli borghi più belli d'Italia, quelli più gettonati per le vacanze; Quali sono i borghi più cercati in Italia e nel mondo? Lo studio di Moveo.