House of the Dragon – Stagione 3 annunciati tre nuovi membri del cast

House of the Dragon – Stagione 3: annunciati tre nuovi membri del castTom Cullen (“The Gold”, “Trespasses”), Joplin Sibtain (“Andor”, “Safe”) e Barry Sloane (“Sandman”, “Revenge”) si sono uniti al cast di House of the Dragon – Stagione 3. Cullen interpreterà Ser Luthor Largent, mentre Sibtain sarà Ser “Bold” Jon Roxton e Sloane Ser Adrian Redfort.Le nuove aggiunte al cast si uniscono ai membri del cast di ritorno: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin e Abubakar Salim.I nuovi membri del cast precedentemente annunciati per la terza Stagione includono James Norton nel ruolo di Ormund Hightower, Tommy Flanagan nel ruolo di Lord Roderick Dustin e Dan Fogler nel ruolo di Ser Torrhen Manderly. Leggi su Cinefilos.it of the3:tredelTom Cullen (“The Gold”, “Trespasses”), Joplin Sibtain (“Andor”, “Safe”) e Barry Sloane (“Sandman”, “Revenge”) si sono uniti aldiof the3. Cullen interpreterà Ser Luthor Largent, mentre Sibtain sarà Ser “Bold” Jon Roxton e Sloane Ser Adrian Redfort.Le nuove aggiunte alsi uniscono aideldi ritorno: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin e Abubakar Salim.Idelprecedentementeper la terzaincludono James Norton nel ruolo di Ormund Hightower, Tommy Flanagan nel ruolo di Lord Roderick Dustin e Dan Fogler nel ruolo di Ser Torrhen Manderly.

