Hegseth minimizza lo scandalo Signal e minaccia azioni legali contro "presunte talpe" nel Pentagono

Dopo essere finito nel mirino dei media per una presunta fuga di notizie sui piani di guerragli Houthi, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete, passa al contrattacco e annuncia “possibili procedimenti giudiziarigli ex consiglieri licenziati durante l’inchiesta sulla fuga di informdal”. Lo ha dichiarato in un’intervista a Fox News, in cui ha giurato di “non aver mai inviato i piani di guerra su”, sottolineando: “Prendo le informtop secret molto sul serio. Guardo piani di guerra tutti i giorni, anche dieci minuti fa, ma non li ho mai condivisi”.lo” nelNel tentativo di difendersi – anche alla luce delle chat riservate pubblicate da un giornalista dell’Atlantic, erroneamente incluso in una conversazione –ha puntato il ditoalcune “” interne al Dipartimento della Difesa, accusandole di voler danneggiare l’agenda politica del presidente Donald Trump.