Ultimouomo.com - Hans Nicolussi Caviglia è finalmente sbocciato: godiamocelo

Leggi su Ultimouomo.com

Negli ultimi anni, tra settore giovanile e prima squadra, la Juventus ha fatto incetta di una gran quantità di centrocampisti tecnici ed eleganti: Nicolò Fagioli, Fabio Miretti,, Nicolò Rovella. Fra questi,era senza dubbio quello meno quotato, il giocatore che prometteva il futuro meno brillante. Non aveva la creatività di Fagioli, l’intelligenza offensiva di Miretti, l’intensità di Rovella.Ciò che lo rendeva speciale era piuttosto qualcosa di anacronistico, e quindi di inservibile ad alti livelli. Quel modo di portare palla a testa alta, sventagliare il pallone per cinquanta metri solo per il gusto di dargli un calcio fatto bene. Un regista un po’ troppo tradizionale in un calcio in cui sono diventati tutti invasori, e pure a centrocampo bisogna strappare e dribblare, mentrepare fare tutto quello che facevano i centrocampisti di una volta: cuce, si associa, ha un’idea dolce del calcio, che viene facile associare al suo sorriso candido.