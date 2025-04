Ha una scheggia di plastica incastrata in gola salvata bambina di 14 mesi a Bari

Leggi su Fanpage.it La piccola, completamente afona, presentava un corpo estraneo bloccato nella glottide, una condizione che ha richiesto un immediato intervento chirurgico.

