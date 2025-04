Quotidiano.net - Guterres: Crisi climatica richiede azione immediata e transizione verso energie rinnovabili

"Il nostro mondo affronta una moltitudine di", "ma non possiamo permettere che gli impegni per il clima vadano all'aria. Lesono l'opportunità economica del secolo" e "nessun gruppo o governo può fermare la rivoluzione dell'energia pulita". Sono parole del segretario generale delle Nazioni Unite, António, ai giornalisti dopo la Sessione dei Leader sul Clima e laGiusta, convocata dainsieme con il presidente del Brasile Lula. Lo riferisce l'Unfccc, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.Alla 'Leaders Session', virtuale e a porte chiuse, hanno partecipato 17 capi di Stato e di governo, tra cui alcune delle più grandi economie del mondo come Cina con Xi Jinping e Unione Europea con Ursula von der Leyen, la Francia con Emmanuel Macron, la Spagna con Pedro Sánchez e la Turchia con Recep Tayyip Erdo?an e alcuni dei paesi più vulnerabili al clima dalle isole Marshall alla repubblica di Palau e i leader dell'Asean, l'Alleanza dei Piccoli Stati Insulari e il Caricom la comunità caraibica.