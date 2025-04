Gullit durissimo sul Milan racconta cosa ha visto durante la partita col Genoa 8220È stato orribile8221

Gullit è stato durissimo sulle condizioni del Milan attuale. L'ex campione rossonero spiega le sue sensazioni dopo averlo visto giocare da vicino contro il Genoa: "È stato orribile". Leggi su Fanpage.it Ruudsulle condizioni delattuale. L'ex campione rossonero spiega le sue sensazioni dopo averlogiocare da vicino contro il: "Èorribile".

