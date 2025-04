Guler Strikes mentre Los Blancos Close Gap su Barcellona prima della finale di Copa del Rey

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-23 23:42:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Ardaha segnato l’unico golpartitail Real Madrid ha esaurito lo stretto vincitore di 1-0 contro Getafe per tagliare il vantaggio delin cima a La Liga a quattro punti con cinque partite rimanenti.Il vero incontro dei loro rivali catalani nelladel Rey sabato sapendo che le loro speranze di catturare la Barca nella gara del titolo sono molto ancora per gentile concessione di una vittoria combattuta all’Estadio Coliseum mercoledì.Lo sciopero disi è rivelato sufficiente in una sera quando il boss di Madrid Carlo Ancelotti ha apportato sei modifiche alla squadra, tra cui iniziare artisti del calibro di Jude Bellingham e Antonio Rudiger in panchina – con un occhio fermamente focalizzato sulla resa dei conti con