Guinea Bissau arrestata attivista italiana non si riesce ad avere contatti con gli avvocati

Guinea Bissau stanno seguendo la vicenda che ha visto protagonista un’attivista italiana. Si tratta di Valentina Cirelli, imprenditrice del settore alberghiero e presidente dell’associazione ambientalista Tchon Tchomano, che è stata arrestata dalle autorità locali a Varela insieme a quindici altre persone. Guinea .L'articolo Guinea Bissau, arrestata attivista italiana: non si riesce ad avere contatti con gli avvocati proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Guinea Bissau, arrestata attivista italiana: non si riesce ad avere contatti con gli avvocati Leggi su Ildifforme.it “Con la massima attenzione“, l’ambasciata d’Italia a Dakar e il corrispondente consolare astanno seguendo la vicenda che ha visto protagonista un’. Si tratta di Valentina Cirelli, imprenditrice del settore alberghiero e presidente dell’associazione ambientalista Tchon Tchomano, che è statadalle autorità locali a Varela insieme a quindici altre persone..L'articolo: non siadcon gliproviene da Il Difforme.

