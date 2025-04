Gubbio Milan Futuro 3 2 Camarda implacabile ma l’errore di Coubis pesa le pagelle

Gubbio, è andato in scena il match tra Gubbio e Milan Futuro, penultima giornata di Serie C Pianetamilan.it - Gubbio-Milan Futuro 3-2: Camarda implacabile, ma l’errore di Coubis pesa, le pagelle Leggi su Pianetamilan.it Oggi alle ore 18, al Barbetti di, è andato in scena il match tra, penultima giornata di Serie C

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Gubbio-Milan Futuro dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Il Gubbio cala il tris sul Milan Futuro (3-2) e conquista i playoff; Gubbio-Milan Futuro 3-2: Camarda implacabile, ma l’errore di Coubis pesa, le pagelle; LIVE MN - Gubbio-Milan Futuro (3-1): doppio miracolo di Nava; Live / Gubbio-Milan Futuro: la cronaca in diretta del match.

Altre fonti ne stanno dando notizia: Il Gubbio cala il tris sul Milan Futuro (3-2) e conquista i playoff; Diretta Gubbio Milan Futuro/ Streaming video tv: i Lupi hanno ancora una chance! (Serie C, 23 aprile 2025); Milan Futuro sfida il Gubbio per la salvezza diretta in Serie C; Gubbio-Milan Futuro: gara rinviata a data da destinarsi a seguito della morte di Papa Francesco; Non c’è 3 senza…4! Milan Futuro alla ricerca di punti salvezza.