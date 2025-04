Gratta e sosta in stazione a Caronno Timori per i pendolari di Cesate Garbagnate e Saronno

sosta alla stazione ferroviaria di Caronno Pertusella è diventata una priorità. Ogni mattina l’area di piazza Pertini viene presa d’assalto dai pendolari provenienti dai comuni limitrofi, come Cesate, Saronno e Garbagnate, lasciando spesso i residenti di Caronno senza posto auto e costretti a corse contro il tempo per non perdere il treno. La . Leggi su Ilnotiziario.net Regolamentare laallaferroviaria diPertusella è diventata una priorità. Ogni mattina l’area di piazza Pertini viene presa d’assalto daiprovenienti dai comuni limitrofi, come, lasciando spesso i residenti disenza posto auto e costretti a corse contro il tempo per non perdere il treno. La .

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti: Gratta e sosta in stazione a Caronno? Timori per i pendolari di Cesate, Garbagnate e Saronno; Gratta e Vinci: due milioni vinti al Crazy bar di Caronno Pertusella; Stazione di Caronno, sta per arrivare la sosta a pagamento per i non residenti.

Ne parlano su altre fonti: Gratta e sosta in stazione a Caronno? Timori per i pendolari di Cesate, Garbagnate e Saronno.