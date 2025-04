Graduatorie ATA 24 mesi domande dal 28 aprile al 19 maggio 2025

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fissato il periodo per la presentazione delle domande: dalle ore 14:00 del 28 aprile alle ore 14:00 del 19 maggio 2025. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma POLIS – Istanze Online, accessibile con credenziali SPID o CIE. I bandi regionali saranno pubblicati entro il 17 aprile.

