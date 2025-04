Gout Gout brucia le tappe il nuovo Bolt va ai Mondiali a 17 anni 8220Vedremo cosa so fare contro i migliori8221

anni, Gout Gout vola ai Mondiali di atletica 2025. Il talento australiano correrà i 200 metri a Tokyo dopo una stagione da record che lo ha già messo a confronto con Usain Bolt. La promessa dello sprint sfiderà i grandi del mondo, da Noah Lyles a Letsile Tebogo. Leggi su Fanpage.it A soli 17vola aidi atletica 2025. Il talento australiano correrà i 200 metri a Tokyo dopo una stagione da record che lo ha già messo a confronto con Usain. La promessa dello sprint sfiderà i grandi del mondo, da Noah Lyles a Letsile Tebogo.

