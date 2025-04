Gli trovano in casa droga bilancini e una pistola a salve senza tappo rosso

Ferraratoday.it - Gli trovano in casa droga, bilancini e una pistola a salve senza tappo rosso Leggi su Ferraratoday.it Nella mattinata di martedì 22, i carabinieri della Stazione di Codigoro hanno individuato e denunciato in stato di libertà un uomo per i reati di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, un cittadino italiano del luogo, è.

