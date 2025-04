Giovanni Villa è il nuovo presidente dell’Avis provinciale

dell’Avis provinciale in via Nino Bixio 2, il consiglio direttivo ha eletto il nuovo presidente, Giovanni Villa. La sua nomina rappresenta un momento di passaggio importante per l’associazione, che conferma il proprio impegno nella promozione della. Ilpiacenza.it - Giovanni Villa è il nuovo presidente dell’Avis provinciale Leggi su Ilpiacenza.it Nella serata del 22 aprile presso la sedein via Nino Bixio 2, il consiglio direttivo ha eletto il. La sua nomina rappresenta un momento di passaggio importante per l’associazione, che conferma il proprio impegno nella promozione della.

Potrebbe interessarti anche:

Consultorio di Villa San Giovanni, ripartono tutti i servizi: l'annuncio del Comune

"Con grande gioia e orgoglio comunichiamo alla città e a tutti gli utenti che, come preannunciato il 21 marzo da questa Amministrazione, il consultorio familiare ritornerà nei locali di via Belluccio ufficialmente a partire da domani".

"Con grande gioia e orgoglio comunichiamo alla città e a tutti gli utenti che, come preannunciato il 21 marzo da questa Amministrazione, il consultorio familiare ritornerà nei locali di via Belluccio ufficialmente a partire da domani". Ufficio di prossimità a Villa: oggi l'apertura ufficiale a palazzo San Giovanni

È arrivato il giorno della prima apertura al pubblico dell’ufficio di prossimità di Villa San Giovanni, il primo nel distretto di Reggio Calabria che si attiva in attuazione del protocollo d’intesa siglato tra il Tribunale di Reggio Calabria, il Comune di Villa San Giovanni e la regione Calabria.

È arrivato il giorno della prima apertura al pubblico dell’ufficio di prossimità di Villa San Giovanni, il primo nel distretto di Reggio Calabria che si attiva in attuazione del protocollo d’intesa siglato tra il Tribunale di Reggio Calabria, il Comune di Villa San Giovanni e la regione Calabria. Ponte sullo Stretto, il presidente Ingv pronto a collaborare con il comune di Villa San Giovanni

Ore intense di approfondimento su tutte le tematiche riguardanti il progetto del ponte sullo Stretto e sopralluoghi nei siti interessati hanno impegnato questa mattina a Villa San Giovanni la giunta con la sindaca Giusy Caminiti e la maggioranza consiliare insieme al professore Carlo Doglioni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Approfondimenti da altre fonti: Giovanni Villa è il nuovo presidente dell’Avis provinciale; Ponte sullo Stretto, nuovo confronto tra Comune di Villa e SdM: prima risolvere le interferenze; Nuovo ostacolo per il Ponte sullo Stretto: il Tar accoglie il ricorso dei comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni; Villa, ecco ‘Al Vicoletto’: salumi, formaggi e piatti tipici per celebrare la tradizione calabrese – FOTO; Villa San Giovanni, tutto pronto per il Tuffo di Capodanno.