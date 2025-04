Giovani rapinatori colpiscono ragazzo e lo minacciano con un sasso arrestati dalla Polizia

Leccotoday.it - Giovani rapinatori colpiscono ragazzo e lo minacciano con un sasso: arrestati dalla Polizia Leggi su Leccotoday.it Ancora paura in centro Lecco e pronto intervento delle forze dell'ordine per assicurare alla giustizia i responsabili di una rapina aggravata a danno di tre ragazzini. I fatti risalgono alla tarda serata di Pasqua e si sono verificati in piazza Manzoni, dove 3 ragazzi, mentre conversavano tra.

