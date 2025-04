Gioia Tauro il Rotary rilancia il dibattito sulla Questione Meridionale

Rotary International riaccende i riflettori su un tema cruciale e mai sopito: la Questione Meridionale. Un appuntamento significativo è in programma oggi, mercoledì 23 aprile, alle ore 17:30 nella Sala “Le Cisterne” di via Roma. Un evento che vuole riportare al centro del dibattito pubblico il ruolo del Sud – e della Calabria in particolare – nei processi di sviluppo economico, sociale e culturale dell’Italia.“La crescita della Calabria passa dal coinvolgimento attivo delle sue energie migliori”, sottolineano gli organizzatori, rilanciando una sfida che è culturale, politica e civile. A guidare la riflessione sarà il Governatore nominato per l’anno rotariano 2026/2027, Gianfranco Saccomanno, che sottolinea l’attualità del tema:“Lo studio della Questione Meridionale continua a offrire chiavi di lettura fondamentali per comprendere le dinamiche politiche che hanno segnato la storia del Mezzogiorno. Leggi su Laprimapagina.it Il Distretto 2102 Calabria delInternational riaccende i riflettori su un tema cruciale e mai sopito: la. Un appuntamento significativo è in programma oggi, mercoledì 23 aprile, alle ore 17:30 nella Sala “Le Cisterne” di via Roma. Un evento che vuole riportare al centro delpubblico il ruolo del Sud – e della Calabria in particolare – nei processi di sviluppo economico, sociale e culturale dell’Italia.“La crescita della Calabria passa dal coinvolgimento attivo delle sue energie migliori”, sottolineano gli organizzatori,ndo una sfida che è culturale, politica e civile. A guidare la riflessione sarà il Governatore nominato per l’anno rotariano 2026/2027, Gianfranco Saccomanno, che sottolinea l’attualità del tema:“Lo studio dellacontinua a offrire chiavi di lettura fondamentali per comprendere le dinamiche politiche che hanno segnato la storia del Mezzogiorno.

