Oasport.it - GINNASTICOMANIA – Dalla magia juniores alla sfida senior: il volo di Giulia Perotti

In questa puntata di, la protagonista è, una delle giovani promesse più brillanti della ginnastica artistica italiana. Da pochi mesi diventatasi racconta ai microfoni di Chiara Sani in occasione del Trofeo di Jesolo 2024, svelando come è cambiata la sua vita sportiva da quando è entrata ufficialmente tra le Fate della Nazionale. Il suo palmarès da junior parla da solo: ai Mondiali di Antalya 2023,ha conquistato una medaglia d’oro al corpo libero, un bronzo alle parallele e un altro bronzo a squadre. Ma è stato agli Europei di ginnastica artistica 2024 che ha brillato come mai prima: cinque medaglie in totale, tra cui due ori (corpo libero e parallele), due argenti (all around e a squadre) e un bronzotrave. Un risultato straordinario che l’ha consacrata vice campionessa europea