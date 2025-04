Gianna Orrù la mamma di Valeria Marini in lacrime a Le Iene Non perdonerò mai mia figlia

Gianna Orrù è decisa a non volerne sapere più niente della figlia Valeria Marini e a Le Iene scoppia a piangere quando le ricordano la truffa subita in cui ha perso oltre 335mila euro. Secondo Valeria Marini tutto sarebbe partito da quel momento, ma la mamma nega e le attribuisce altre colpe e molta irriconoscenza.Raggiunta, appunto, da Le Iene, a Gianna Orrù viene chiesto che cosa sia successo con la figlia Valeria Marini e il motivo dell'allontanamento, iniziato poco dopo la truffa nella quale perse 335mila euro. Gianna replica seccata: «Bisogna trovare sempre delle scuse, è sempre colpa degli altri non è mai colpa tua o del tuo comportamento. Sono 30 anni che io combatto per Valeria, forse avrebbe dovuto essere un po' più riconoscente viste le cose che ho fatto per lei». Pochi mesi fa la prima Valeria è stata aggredita sulle scale di casa sua a Piazza di Spagna, ma mamma Gianna non sembra preoccuparsi: «Lei continua a parlare di me perché forse ha bisogno di visibilità.

