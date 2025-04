Germania Francia e Gb Stop al blocco degli aiuti a Gaza

blocco di Israele agli aiuti per Gaza "deve cessare". È quello che dicono in una nota congiunta i ministeri degli Esteri di Berlino, Parigi e Londra, secondo quanto riporta l'Afp. Quotidiano.net - Germania, Francia e Gb: 'Stop al blocco degli aiuti a Gaza' Leggi su Quotidiano.net Ildi Israele agliper"deve cessare". È quello che dicono in una nota congiunta i ministeriEsteri di Berlino, Parigi e Londra, secondo quanto riporta l'Afp.

