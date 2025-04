Genoa Lazio 0 1 LIVE Dia batte Leali con un preciso diagonale i biancocelesti raddoppiano

Genoa Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Genoa Lazio, valevole per la 33ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 2024/2025. SEGUI QUI Genoa Lazio LIVE E CRONACA SERIE A 2024 2025 Genoa (4-2-3-1): Leali; . Calcionews24.com - Genoa Lazio 0-1 LIVE: Dia batte Leali con un preciso diagonale, i biancocelesti raddoppiano Leggi su Calcionews24.com Al Ferraris il match valido per la 33ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 33ª giornata del campionato di Serie A Eni2024/2025. SEGUI QUIE CRONACA SERIE A 2024 2025(4-2-3-1):; .

Potrebbe interessarti anche:

Trasferta lampo per la Lazio a Genova: volo all’alba, partita col Genoa e poi subito a Roma

Genoa-Lazio è stata spostata dal 21 al 23 aprile. Il club del presidente Lotito non avrebbe voluto giocare, ma la Lega Serie A ha respinto le proteste. La Lazio farà una trasferta lampo a Genova. ...

Genoa-Lazio è stata spostata dal 21 al 23 aprile. Il club del presidente Lotito non avrebbe voluto giocare, ma la Lega Serie A ha respinto le proteste. La Lazio farà una trasferta lampo a Genova. ... Genoa-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in campionato. Dopo il rinvio dovuto alla scomparsa di Papa Francesco e il conseguente slittamento della partita, i biancocelesti volano a Genova per sfidare ...

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in campionato. Dopo il rinvio dovuto alla scomparsa di Papa Francesco e il conseguente slittamento della partita, i biancocelesti volano a Genova per sfidare ... Genoa vs Lazio: le probabili formazioni

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I liguri sono molto vicini alla salvezza, mentre i biancocelesti sperano ancora nella qualificazione in ...

Cosa riportano altre fonti: Serie A, Parma-Juventus 1-0, Genoa-Lazio 0-1, Torino-Udinese 1-0, Cagliari-Fiorentina 1-2 al 48' - Applausi e commozione, il 'saluto' della Serie A a Papa Francesco; Genoa-Lazio, il risultato in diretta LIVE; LIVE, Genoa Lazio 0-1: intervallo al Ferraris, Castellanos firma il vantaggio; In campo Parma-Juve 1-0, Genoa-Lazio 0-1, Cagliari-Fiorentina 1-2, Torino-Udinese 1-0 LIVE; Genoa-Lazio LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025.

Approfondimenti da altre fonti: In campo Parma-Juve 1-0, Genoa-Lazio 0-2, Cagliari-Fiorentina 1-2, Torino-Udinese 1-0 LIVE; LIVE, Genoa Lazio 0-1: intervallo al Ferraris, Castellanos firma il vantaggio; ??Genoa-Lazio 0-1 | ?? Otoa, GOLAZO Taty. Lazzari out, Mandas colpito da ?? | OneFootball; 33° Giornata Serie A | Il Live di Genoa-Lazio: 0-1; Genoa-Lazio, il secondo tempo della sfida in terra ligure (live).