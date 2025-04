Funerali di Papa Francesco Tariffe Hotel in Zona Vaticano Superano i 2 500 Euro a Notte

Funerali di Papa Francesco sabato 26 aprile dovranno mettere in conto una spesa per il soggiorno in una struttura ricettiva che può superare in Zona Vaticano i 2.500 Euro a Notte, e potrebbe salire ancora nei prossimi giorni. Lo afferma il Codacons, che sta monitorando l'andamento delle Tariffe di Hotel, case vacanza e b&b.Nell'area Prati-Vaticano i prezzi degli Hotel per la Notte del 26 aprile partono oggi da un minimo di circa 200 Euro a camera doppia a un massimo di 2.000 Euro, a seconda della tipologia della struttura, mentre per un b&b la spesa varia da 143 a 1.012 Euro a Notte, e arriva a superare i 2.530 Euro per un appartamento di livello più prestigioso - spiega il Codacons - Tariffe che risultano più elevate rispetto a quelle praticate la settimana successiva: ad esempio per dormire in Hotel in Zona Vaticano la Notte di sabato 3 maggio la spesa varia da un minimo di 173 Euro a un massimo di 780 Euro; in appartamento da 169 a 1. Quotidiano.net - Funerali di Papa Francesco: Tariffe Hotel in Zona Vaticano Superano i 2.500 Euro a Notte Leggi su Quotidiano.net I fedeli che vogliono partecipare aidisabato 26 aprile dovranno mettere in conto una spesa per il soggiorno in una struttura ricettiva che può superare ini 2.500, e potrebbe salire ancora nei prossimi giorni. Lo afferma il Codacons, che sta monitorando l'andamento delledi, case vacanza e b&b.Nell'area Prati-i prezzi degliper ladel 26 aprile partono oggi da un minimo di circa 200a camera doppia a un massimo di 2.000, a seconda della tipologia della struttura, mentre per un b&b la spesa varia da 143 a 1.012, e arriva a superare i 2.530per un appartamento di livello più prestigioso - spiega il Codacons -che risultano più elevate rispetto a quelle praticate la settimana successiva: ad esempio per dormire ininladi sabato 3 maggio la spesa varia da un minimo di 173a un massimo di 780; in appartamento da 169 a 1.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Morte papa Francesco, fino a 2.500 euro per pernottare a Roma nel giorno dei funerali; Papa: Codacons su tariffe alberghi per funerali a Roma, fino a 2.500 euro a notte; Funerali del Papa, a Roma hotel, B&B e case vacanza alle stelle: «Fino a 2.500 euro a notte». I prezzi zona pe; Funerali di Papa Francesco: piano straordinario per treni, autobus e aerei; Funerale di Papa Francesco e Conclave: ora scoppierà il caro affitti a Roma e i prezzi degli alberghi esploderanno? Sì, come successo con Benedetto XVI e Giovanni Paolo II. E dopo i preparativi del Giubileo….

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Funerali di Papa Francesco: prezzi alle stelle per hotel vicino al Vaticano; Quanto costano i funerali di Papa Francesco (e chi li paga); Funerali Papa Francesco, quanto costano e chi paga per le esequie di Bergoglio; La diplomazia dei dazi ai funerali di Papa Francesco? Cosa sappiamo sul possibile incontro tra Trump e von der Leyen; Morte papa Francesco, fino a 2.500 euro per pernottare a Roma nel giorno dei funerali.