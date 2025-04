Funerali di Papa Francesco prezzi alle stelle per hotel vicino al Vaticano

Funerali di Papa Francesco sabato 26 aprile dovranno mettere in conto una spesa per il soggiorno in una struttura ricettiva che può superare in zona Vaticano i 2.500 euro a notte, e potrebbe salire ancora nei prossimi giorni. Lo afferma il Codacons, che sta monitorando l'andamento delle tariffe di hotel, case vacanza e b&b.Nell'area Prati-Vaticano i prezzi degli hotel per la notte del 26 aprile partono oggi da un minimo di circa 200 euro a camera doppia a un massimo di 2.000 euro, a seconda della tipologia della struttura, mentre per un b&b la spesa varia da 143 a 1.012 euro a notte, e arriva a superare i 2.530 euro per un appartamento di livello più prestigioso - spiega il Codacons - Tariffe che risultano più elevate rispetto a quelle praticate la settimana successiva: ad esempio per dormire in hotel in zona Vaticano la notte di sabato 3 maggio la spesa varia da un minimo di 173 euro a un massimo di 780 euro; in appartamento da 169 a 1.

