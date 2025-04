Funerali del Papa in piazza anche i bazooka anti drone

piazza Ilgiornale.it - Funerali del Papa, in piazza anche i "bazooka" anti drone Leggi su Ilgiornale.it I militari italiani sono dotati di strumenti di dissuasione dei segnali radio che permettono di neutralizzare i velivoli non autorizzati che sorvolano la

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne: Il piano di sicurezza per i funerali di Papa Francesco: dai bazooka anti droni ai Parioli «chiusi»; Bazooka antidrone e controlli 3D: Roma blindata per i funerali di papa Francesco. Mezza città chiusa al traffico; Funerali Papa Francesco, cosa sono i bazooka anti-drone per la sicurezza dei fedeli a San Pietro; Funerali del Papa, in piazza anche i bazooka anti drone; Addio a Papa Francesco, Roma blindata: bazooka anti-drone in piazza San Pietro VIDEO.

Su questo argomento da altre fonti: Funerali del Papa, in piazza anche i "bazooka" anti drone; Funerali del Papa: cecchini sui tetti, bazooka anti-drone, metal detector e no-fly zone. Tutte le misure di sicurezza a San Pietro; Bazooka anti drone impiegato ai funerali di Papa Francesco: ecco come funziona - VIDEO; Per il giorno dei funerali del Papa in campo anche bazooka anti-drone; No fly zone, cecchini, bazooka anti-drone: Roma si prepara ai funerali di Papa Francesco, attese 200mila persone.