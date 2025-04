Frosinone stagione teatrale Vittoria annullata la data di sabato

sabato 26 aprile, giorno di celebrazione delle esequie, lo spettacolo di Marco. Frosinonetoday.it - Frosinone, stagione teatrale Vittoria: annullata la data di sabato Leggi su Frosinonetoday.it In attuazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri per la scomparsa di Papa Francesco, contenente la disposizione del lutto nazionale e la raccomandazione di differire gli eventi di intrattenimento previsti26 aprile, giorno di celebrazione delle esequie, lo spettacolo di Marco.

