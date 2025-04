Sport.quotidiano.net - Freccia Vallone 2025, a Pieterse la gara femminile. Longo Borghini terza

Huy (Belgio), 23 aprile- Dopo Tadej Pogacar tocca a Puck: il Mur de Huy come sempre emette i suoi verdetti e per laa livelloa sorridere è l'olandese della Fenix-Deceuninck, che con una volata lunga e poderosa precede sul podio la connazionale Demi Vollering ed Elisa. La cronaca dellaLa classe 2002, al primo acuto di rilievo in carriera in una Classica, fa valere la sua esplosività maturata fuori strada, tra ciclocross, cross country e mountain bike: per lei si materializza un debutto vincente allacom'era successo solo alla canadese Geneviève Jeanson nel 2000 e all'azzurra Fabiana Luperini nel 1998, anno di esordio della corsa belga. La giornata si era aperta con la consueta fuga di giornata che vedeva protagonisti nomi all'apparenza non di primissimo piano, prima dell'azione ben più consistente e vigorosa di Cédrine Kerbaol, partita sulla Cote d'Ereffe.