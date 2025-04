Francesca Polizzi si elimina a UeD poi sbotta sui social lo sfogo dell’ex corteggiatrice

eliminazione a UeD Francesca Polizzi si sfoga sui socialFrancesca Polizzi non torna a Uomini e Donne, il duro sfogo dell’ex corteggiatriceAll’inizio del suo percorso a Uomini e Donne Gianmarco Steri aveva manifestato un forte interesse nei confronti di Francesca Polizzi, col tempo però il loro rapporto è cambiato.Storia Ig di Francesca Polizzi (Screen Ig stories @franlizziee)Tante sono state le incomprensioni e i battibecchi e dopo gli ultimi risvolti lei ha deciso di non presentarsi nello studio del programma condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Il Vicolo delle News ha svelato alcune anticipazioni, tra le varie cose si legge: “Francesca Polizzi ha deciso di non andare, ma Gianmarco oggi l’avrebbe comunque eliminata! Il tronista ha detto che a inizio percorso avrebbe scelto proprio lei; ma poi ha iniziato a pretendere troppo e non prova più le stesse cose!”Dopo che sono uscite le anticipazioni di Uomini e Donne l’ex corteggiatrice ha rotto il silenzio sui social e si è lasciata andare ad un duro sfogo. Bollicinevip.com - Francesca Polizzi si elimina a UeD poi sbotta sui social: lo sfogo dell’ex corteggiatrice Leggi su Bollicinevip.com Dopo l’zione a UeDsi sfoga suinon torna a Uomini e Donne, il duroAll’inizio del suo percorso a Uomini e Donne Gianmarco Steri aveva manifestato un forte interesse nei confronti di, col tempo però il loro rapporto è cambiato.Storia Ig di(Screen Ig stories @franlizziee)Tante sono state le incomprensioni e i battibecchi e dopo gli ultimi risvolti lei ha deciso di non presentarsi nello studio del programma condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Il Vicolo delle News ha svelato alcune anticipazioni, tra le varie cose si legge: “ha deciso di non andare, ma Gianmarco oggi l’avrebbe comunqueta! Il tronista ha detto che a inizio percorso avrebbe scelto proprio lei; ma poi ha iniziato a pretendere troppo e non prova più le stesse cose!”Dopo che sono uscite le anticipazioni di Uomini e Donne l’exha rotto il silenzio suie si è lasciata andare ad un duro

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Uomini e Donne: Francesca difende Gianmarco sui social! Ecco cosa è successo; Uomini e Donne, Francesca Polizzi si è eliminata dal programma? Una mossa social non passa inosservata!; Anticipazioni Uomini e Donne: Francesca va via e Gianmarco la rincorre, in studio anche Alessia Pecchia di Amici; Uomini e Donne, anticipazioni dal 10 al 14 marzo: Gianmarco bacia Francesca ed elimina Liane; Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 10 al 14 marzo 2025: Gianmarco bacia Francesca poi elimina Liane.

Su questo argomento da altre fonti: Francesca Polizzi si autoelimina da Uomini e donne/ La reazione delle ex corteggiatrici di Gianmarco Steri; Uomini e Donne, fan in rivolta contro Gianmarco Steri: “Ha sbagliato con Francesca”/ “L’ha usata perché…”; Uomini e Donne, Francesca Polizzi dopo essersi eliminata dal programma: “Ho fatto un grande errore, ecco quale”; Uomini e Donne: le prime parole di Francesca Polizzi dopo essersi auto-eliminata!; Uomini e Donne, Francesca Polizzi si elimina? Il gesto che cambia il trono di Gianmarco.