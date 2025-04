Francesca Giubelli censurata da Wikipedia il primo caso di intelligenza artificiale italiana che fa paura alla libera enciclopedia

Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Roma, 23 aprile 2025 – A distanza di quasi dieci anni dal clamoroso “Aranzulla”,Italia torna a far discutere per una scelta che solleva serie perplessità su imparzialità, trasparenza e apertura culturale. A finire al centro della bufera è, la prima influencerinteramente creata con l’e certificata da Meta, un progetto innovativo che ha ottenuto ampia risonanza mediatica e accademica – ma che per la communitydinon merita nemmeno una voce.Nonostante le pubblicazioni su Corriere della Sera, Il Messaggero, Sky TG24, Wired Italia, La Repubblica e Notizie.it (Internazionale), e nonostante decine di tesi di laurea e approfondimenti universitari che analizzano il fenomeno da prospettive legate all’IA,comunicazione digitale,filosofia dell’identità e al marketing, il progetto è stato giudicato “non enciclopedico” daItalia.