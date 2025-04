Frana la montagna in Ossola chiusa la strada provinciale tra Varzo e Crevoladossola

Frana in Ossola, dove è stata chiusa la strada provinciale 166 tra Varzo e CrevoladOssola.É successo nel pomeriggio di ieri, martedì 22 aprile: lo smottamento è iniziato da una vecchia cava dismessa a circa 600 metri di quota e ha raggiunto il torrente Diveria, a 50 metri dalla strada. Novaratoday.it - Frana la montagna in Ossola, chiusa la strada provinciale tra Varzo e Crevoladossola Leggi su Novaratoday.it in, dove è statala166 trae Crevolad.É successo nel pomeriggio di ieri, martedì 22 aprile: lo smottamento è iniziato da una vecchia cava dismessa a circa 600 metri di quota e ha raggiunto il torrente Diveria, a 50 metri dalla

Potrebbe interessarti anche:

Frana la montagna in Ossola, chiusa la strada provinciale tra Varzo e Crevoladossola

Frana in Ossola, dove è stata chiusa la strada provinciale 166 tra Varzo e Crevoladossola. É successo nel pomeriggio di ieri, martedì 22 aprile: lo smottamento è iniziato da una vecchia cava dismessa a circa 600 metri di quota e ha raggiunto il torrente Diveria, a 50 metri dalla strada.

Frana in Ossola, dove è stata chiusa la strada provinciale 166 tra Varzo e Crevoladossola. É successo nel pomeriggio di ieri, martedì 22 aprile: lo smottamento è iniziato da una vecchia cava dismessa a circa 600 metri di quota e ha raggiunto il torrente Diveria, a 50 metri dalla strada. Torna "Ossola in Cantina": una giornata di degustazioni tra i vigneti di montagna

Torna il prossimo 26 aprile "Ossola in Cantina", la giornata organizzata dall'Associazione produttori agricoli ossolani (Apao) con la collaborazione dell'Associazione italiana sommelier Verbania e della Condotta Slow Food Valle Ossola per scoprire e valorizzare piccoli produttori del nord estremo.

Torna il prossimo 26 aprile "Ossola in Cantina", la giornata organizzata dall'Associazione produttori agricoli ossolani (Apao) con la collaborazione dell'Associazione italiana sommelier Verbania e della Condotta Slow Food Valle Ossola per scoprire e valorizzare piccoli produttori del nord estremo. Forte boato nella notte, frana in una cava in Ossola

Frana nella notte in Ossola, a Beura Cardezza. É successo in via alla Cave: lo smottamento si è fortunatamente riversato in una vecchia cava, senza interessare le abitazioni, ma è in continuo movimento.

Ne parlano su altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Frana la montagna in Ossola, chiusa la strada provinciale tra Varzo e Crevoladossola; Maltempo, frana tra Fornero e Piana di Fornero: chiusa la provinciale della valle Strona; Frana in Val d’Ossola travolge linea elettrica, chiusa una Provinciale; Varzo, frana a ridosso della provinciale. Chiusa la SP 166 - Il video; Maltempo, continua a crescere il livello del Lago Maggiore. Ancora chiusa la linea ferroviaria.

Risulta da lastampa.it: La frana in valle Strona che divide in due la strada provinciale - Si è temuto il peggio e per precauzione in valle Strona sono intervenute anche le unità cinofile della guardia di finanza per verificare se sotto la frana che il giorno di Pasqua, intorno alle 15, ha ...

Secondo lagendanews.com: Maltempo in Valsusa: per frana a Caprie chiusa la strada che sale alle borgate montane - CAPRIE – La persistente ondata di maltempo che ha interessato la Valsusa ha causato una frana sulla montagna di Caprie. Con un’ordinanza immediatamente esecutiva, il Sindaco ha disposto la chiusura to ...

rete8.it scrive: Silvi: frana sulla provinciale numero 29, strada chiusa - AGGIORNAMENTO ORE 19:30- Al momento proseguono le operazioni di rimozione della frana caduta sulla strada provinciale con ... accumulata nei recenti giorni di maltempo. La strada rimane chiusa in ...