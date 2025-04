Forza Horizon 5 sfreccia anche su PS5 e PS5 Pro Digital Foundry elogia il lavoro di Playground Games

Forza Horizon 5 sfreccia anche su console PlayStation. Grazie al lavoro di Panic Button e Playground Games, la versione PS5 e PS5 Pro del capolavoro di corse targato Microsoft si pone come un port non solo riuscito, ma addirittura eccellente. Ambientato in un Messico open world mozzafiato, con contenuti che spaziano da biomi realistici a circuiti Hot Wheels sospesi nel cielo, il gioco offre una resa visiva e tecnica sorprendente anche su hardware Sony.Su PS5, Forza Horizon 5 mantiene intatti i due classici preset: modalità Performance a 60fps e modalità Qualità a 30fps, entrambi quasi indistinguibili dalle controparti Xbox Series X. Nessuna perdita in termini di dettaglio o fedeltà ambientale: la vegetazione, i modelli delle auto e le texture sono al top, con piccole differenze di risoluzione solo in situazioni specifiche e non percepibili nel gioco reale. Game-experience.it - Forza Horizon 5 sfreccia anche su PS5 e PS5 Pro, Digital Foundry elogia il lavoro di Playground Games Leggi su Game-experience.it Per la prima volta nella sua storia,su console PlayStation. Grazie aldi Panic Button e, la versione PS5 e PS5 Pro del capodi corse targato Microsoft si pone come un port non solo riuscito, ma addirittura eccellente. Ambientato in un Messico open world mozzafiato, con contenuti che spaziano da biomi realistici a circuiti Hot Wheels sospesi nel cielo, il gioco offre una resa visiva e tecnica sorprendentesu hardware Sony.Su PS5,5 mantiene intatti i due classici preset: modalità Performance a 60fps e modalità Qualità a 30fps, entrambi quasi indistinguibili dalle controparti Xbox Series X. Nessuna perdita in termini di dettaglio o fedeltà ambientale: la vegetazione, i modelli delle auto e le texture sono al top, con piccole differenze di risoluzione solo in situazioni specifiche e non percepibili nel gioco reale.

