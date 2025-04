Fortissimo terremoto e grande paura oltre il grado 6 Richter La situazione

Un terremoto di magnitudo 6.2 ha scosso poco fa Istanbul, in Turchia, suscitando apprensione e timori tra la popolazione della metropoli sul Bosforo. L'epicentro è stato localizzato a Silivri, una località situata circa 7 chilometri a ovest della città, sul Mar di Marmara. La notizia è stata diffusa inizialmente dall'agenzia di stampa statale Anadolu, mentre l'Afad, l'ente governativo turco per la gestione delle emergenze, ha confermato che si è trattato di una serie di scosse ravvicinate: tre in totale, tutte avvertite nitidamente anche nelle province vicine.La prima e più intensa scossa, di magnitudo 6.2, è stata registrata alle 11.49 ora italiana (le 12.49 in Turchia), seguita da un secondo evento sismico di magnitudo 4.4 solo due minuti più tardi, e da una terza scossa, di magnitudo 4.

