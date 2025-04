Forte terremoto magnitudo 6 2 in mare a largo di Istanbul

Forte scossa di terremoto è stata avvertita a Istanbul. Secondo l'agenzia per i disastri e le emergenze turca Afad, è stato registrato un sisma di magnitudo 6.2 nel mare di Marmara, nei pressi di Silivri a circa 80 km a ovest dal centro di Istanbul alle 12:49 ora locale, le 11:49 in Italia. Molte persone sono uscite dagli edifici e scese in strada nella citta sul Bosforo

