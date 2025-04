Dayitalianews.com - Forte scossa di terremoto scuote Istanbul: magnitudo 6.2

Il sisma avvertito in tutta la metropoli sul BosforoUna potentedidi6.2 è stata chiaramente percepita a, generando preoccupazione tra la popolazione. Secondo le prime stime, il sisma sarebbe stato localizzato a circa 7 chilometri dalla costa della città. A riferirlo è l’agenzia di stampa ufficiale turca Anadolu.L’epicentro identificato nella municipalità di SilivriL’Autorità turca per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad) ha comunicato che l’epicentro delsi trova nella zona di Silivri, situata a ovest di. Si tratta di un’area costiera già nota per la sua vicinanza a faglie sismiche attive.Avviati i primi interventi di emergenzaIl ministro degli Interni Ali Yerlikaya, attraverso i social, ha annunciato che le operazioni di emergenza sono già iniziate sul territorio.