Formazioni ufficiali Inter Milan, le scelte di Inzaghi e Conceicao

, lediper la semifinale di Coppa ItaliaLe, lediper la semifinale di Coppa Italia a San Siro.Sergio Conceiçao risponde senza alcuna novità rispetto all’undici schierato in campionato con l’Atalanta: Jovic vince il ballottaggio con Abraham al centro dell’attacco. Confermato il 3-4-3 con Jimenez e Theo larghi sulle fasce, ancora panchina per Thiaw.Simoneopera sei cambi rispetto alla formazione di partenza vista a Bologna. Martinez prende il posto di Sommer in porta, De Vrij e Asllani rilevano Acerbi e Calhanoglu. In attacco nuova occasione per Taremi che giocherà dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez.(3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi.