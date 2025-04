Fofana a Mediaset Abbiamo molta fame Questa è la nostra ultima possibilità per raddrizzare la stagione…

Fofana a Mediaset: «Abbiamo molta fame! Questa è la nostra ultima possibilità per raddrizzare la stagione.» Le parole del centrocampista del MilanIntervenuto a Mediaset prima di Inter-Milan, Fofana, centrocampista dei rossoneri, ha parlato delle ambizioni della squadra di Sergio Conceicao: l'obiettivo è andare in finale. Le sue dichiarazioni a poco meno di un'ora dalla partita:PAROLE – «Abbiamo molta fame, è l'ultima possibilità per raddrizzare la stagione. Derby? Non ci sono segreti. Sono tutte partite differenti, ma mi auguro che la serie positiva possa continuare anche stasera».INTER MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALIINTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 99 Taremi. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 8 Arnautovic, 11 Correa, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski.

