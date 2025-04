Flop Juve sostituzione immediata Tudor non ci ha capito niente

Tudor fanno discutere, la Juve cambia volto dopo un brutto primo tempo a Parma: sostituzione inevitabile, social scatenatiLa Juve deve vincere a Parma, per alimentare le proprie speranze di quarto posto e quindi di qualificazione alla prossima Champions League, ma per i bianconeri la gara del ‘Tardini’ si sta rivelando molto più difficile del previsto.Flop Juve, sostituzione immediata: “Tudor non ci ha capito niente” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)La squadra di Tudor ha provato a fare la partita dai primi minuti, ma, nonostante un discreto approccio, non è riuscita a sfondare. Nel prosieguo della prima frazione la manovra si è fatta molto più farraginosa, poche le occasioni per andare a segno. E poco prima dell’intervallo, la beffa con il gol di Pellegrino, che ha mandato avanti i gialloblù, obbligando la Vecchia Signora a un secondo tempo tutto di rincorsa. Calciomercato.it - Flop Juve, sostituzione immediata: “Tudor non ci ha capito niente” Leggi su Calciomercato.it Le scelte difanno discutere, lacambia volto dopo un brutto primo tempo a Parma:inevitabile, social scatenatiLadeve vincere a Parma, per alimentare le proprie speranze di quarto posto e quindi di qualificazione alla prossima Champions League, ma per i bianconeri la gara del ‘Tardini’ si sta rivelando molto più difficile del previsto.: “non ci ha” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)La squadra diha provato a fare la partita dai primi minuti, ma, nonostante un discreto approccio, non è riuscita a sfondare. Nel prosieguo della prima frazione la manovra si è fatta molto più farraginosa, poche le occasioni per andare a segno. E poco prima dell’intervallo, la beffa con il gol di Pellegrino, che ha mandato avanti i gialloblù, obbligando la Vecchia Signora a un secondo tempo tutto di rincorsa.

