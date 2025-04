Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi a Linea Verde Estate

Flavio Montrucchio, sarà alla guida della nuova edizione di Linea Verde Estate. Al suo fianco, in questa avventura televisiva, ci sarà Margherita Granbassi, volto della versione classica del programma dal 2023.Per Linea Verde Estate si tratta della 44ª edizione. Montrucchio e Granbassi subentreranno nel ruolo di conduttori a Peppone, riconfermato alla guida di Camper anche per l’Estate del 2025, e ad Angela Rafanelli, attualmente assessore alla Cultura della città di Livorno. Un impegno che rafforza la presenza dell’ex vincitore del Grande Fratello 2 in Rai, dopo l’arrivo nel 2023 a Cook40? in sostituzione di Alessandro Greco. Davidemaggio.it - Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi a Linea Verde Estate Leggi su Davidemaggio.it Evidentemente la stima del direttore del daytime Rai, Angelo Mellone, è per tutta la famiglia! Se Alessia Mancini è la nuova conduttrice di Camper in Viaggio, Davide Maggio è in grado di rivelare che il di lei consorte,, sarà alla guida della nuova edizione di. Al suo fianco, in questa avventura televisiva, ci sarà, volto della versione classica del programma dal 2023.Persi tratta della 44ª edizione.subentreranno nel ruolo di conduttori a Peppone, riconfermato alla guida di Camper anche per l’del 2025, e ad Angela Rafanelli, attualmente assessore alla Cultura della città di Livorno. Un impegno che rafforza la presenza dell’ex vincitore del Grande Fratello 2 in Rai, dopo l’arrivo nel 2023 a Cook40? in sostituzione di Alessandro Greco.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Palinsesti Rai per l’autunno 2024: tutti i programmi del daytime; Da “Linea Verde” a “Masterchef”: tutta l’enogastronomia in Tv nella stagione 2024/2025; Rai, via al palinsesto del daytime. Mellone: intrattenimento senza sensazionalismi; Laura Torrisi: «Con me chiunque impara a cucinare, anche Pieraccioni»; Nuove conduzioni in Rai: Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi a Linea Verde Estate.

Ne parlano su altre fonti: Nuove conduzioni in Rai: Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi a Linea Verde Estate; Flavio Montrucchio svela i segreti del suo amore e cosa non fare al primo appuntamento.