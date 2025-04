Firenze arrestato con oltre 600 grammi di droga e 1 300 euro E’ un ventunenne incensurato

Firenze ha proceduto all’arresto di un 21enne fiorentino per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, gli operatori della Squadra mobile, estendendo il controllo presso il domicilio del giovane, hanno rinvenuto circa 625 gr. di sostanza stupefacente risultata essere hashish e poco meno di 2 gr di polvere bianca risultata essere positiva alle anfetamine e ai cannabinoidiL'articolo Firenze: arrestato con oltre 600 grammi di droga e 1.300 euro. E’ un ventunenne incensurato proviene da Firenze Post. .com - Firenze: arrestato con oltre 600 grammi di droga e 1.300 euro. E’ un ventunenne incensurato Leggi su .com La Squadra Mobile della Questura diha proceduto all’arresto di un 21enne fiorentino per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, gli operatori della Squadra mobile, estendendo il controllo presso il domicilio del giovane, hanno rinvenuto circa 625 gr. di sostanza stupefacente risultata essere hashish e poco meno di 2 gr di polvere bianca risultata essere positiva alle anfetamine e ai cannabinoidiL'articolocon600die 1.300. E’ unproviene daPost.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti: In casa oltre 600 grammi di hashish, anfetamine e cannabinoidi: arrestato 21enne; Turchia, oltre 600 intossicati dopo aver mangiato kebab nello stesso locale; Ruba in un negozio distruggendo la vetrina con un tombino, arrestato un uomo dopo la fuga; Il falegname rubava nelle case nobiliari fiorentine: recuperate 695 opere per oltre 3 milioni; Calenzano conta i danni 600 richieste d’aiuto: Siamo in emergenza.

Su questo argomento da altre fonti: In casa oltre 600 grammi di hashish, anfetamine e cannabinoidi: arrestato 21enne; Aeroporto di Firenze, arrestato passeggero con oltre 10 kg di cocaina liquida; All'aeroporto con oltre 10 kg di cocaina liquida; Sequestrati 27 kg di droga destinata alle piazze del Centro-Nord; Aeroporto di Firenze, arrestato passeggero con oltre 10 kg di cocaina liquida.